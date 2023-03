La capitale saudita - Cruciverba

Il Gran Premio d'Arabia Saudita (in arabo: ) è una gara automobilistica che si svolge in Formula 1 dal 2021, al circuito di Gedda, in Arabia Saudita. È il quinto Gran Premio ospitato da una nazione del Medio Oriente, dopo i Gran Premi di Bahrein, Abu Dhabi, Sakhir e Qatar.

Riad (in arabo: , al-Riya "giardini", pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ar ri'jad] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[er r'jð]) o Riyad, è la capitale dell'Arabia Saudita e la sua città più grande; è capoluogo dell'omonima provincia, appartenente alle regioni storiche di Najd e al-Yamama. È situata al centro della penisola arabica su un grande altopiano, conta 7 600 000 abitanti circa ed è il centro di una regione con una popolazione di circa dieci milioni di persone.