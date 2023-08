Cantava gesta di eroi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantava gesta di eroi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AEDO

Significato/Curiosità : Cantava gesta di eroi

L'aedo, un cantastorie dell'antichità, con la sua voce potente e melodiosa, narrava le gesta degli eroi leggendari attraverso le note della sua lira. I suoi canti erano come fili intrecciati che collegavano il passato al presente, trasmettendo la saggezza e il coraggio delle generazioni precedenti. Con la sua maestria nell'arte dell'eloquenza, l'aedo trasportava gli ascoltatori in mondi lontani, dipingendo quadri vividi delle battaglie epiche, delle sfide affrontate e delle virtù umane mostrate dagli eroi. Le sue canzoni erano un tributo alle gesta di coloro che avevano combattuto per la gloria e la giustizia, ispirando e insegnando alle nuove generazioni il valore della determinazione, dell'onore e della lealtà. Le note e le parole dell'aedo risuonavano nell'anima di chi ascoltava, perpetuando le storie degli eroi nella memoria collettiva.

