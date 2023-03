Il cantante di Every Breath You Take - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cantante di Every Breath You Take. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STING

Soluzione e Curiosità per: Il cantante di Every Breath You Take I Police sono stati un gruppo musicale inglese formatosi a Londra nel 1977 intorno alla figura di Sting. La formazione con la quale i Police raggiunsero il successo internazionale fu quella composta dallo stesso Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stewart Copeland, batterista. Conobbero il picco della loro fama tra la fine degli anni settanta e la prima metà degli ottanta e sono considerati tra i ... Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner (Wallsend, 2 ottobre 1951), è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come bassista e frontman dei Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

