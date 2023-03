Cambiano cocco in cacao - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano cocco in cacao. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AA

Soluzione e Curiosità per: Cambiano cocco in cacao Le Samoa (samoano: Samoa; anche Samoa Occidentali e, al tempo della colonizzazione, Samoa tedesche) sono uno stato insulare dell'Oceania, composto da un gruppo di isole dell'oceano Pacifico meridionale, all'interno dell'arcipelago delle Samoa. Le isole occupano 2944 km², e contano 214 000 abitanti circa. La capitale è Apia. Botanica Aa – genere della famiglia delle Orchidacee Codici AA – codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina

– codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) della berlina aa – codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar

– codice ISO 639-2 alpha-2 per la lingua afar AA – codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico

– codice United States Department of Defense per missile aria-aria del blocco sovietico AA – codice vettore IATA di American Airlines Geologia Aa – tipo di colata lavica basaltica emessa in particolare nei territori delle Hawaii Geografia Aa è una contrazione della parola celtica o forse germanica per “acqua”, col significato di “acqua corrente”, può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

