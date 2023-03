Il business degli Italiani - Cruciverba

Business-to-business, spesso indicato con l'acronimo B2B, in italiano commercio interaziendale, è una locuzione utilizzata per descrivere le transazioni commerciali elettroniche tra imprese, distinguendole da quelle che intercorrono tra le imprese e altri gruppi, come quelle tra una ditta e i consumatori/clienti individuali (B2C, dall'inglese Business to Customer o Business to Consumer, in italiano vendita al dettaglio) oppure quelle tra una ...

Affare è una parola che nasce nel XVII secolo in Francia dall'espressione avoir à faire («avere a che fare») ha molti e diversi tra loro significati, soprattutto in campo economico; in tale ultimo caso si usa anche, come sinonimo di impresa, il termine inglese business (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'bzns/, letteralmente "affari").