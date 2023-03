Brano che si canta in coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brano che si canta in coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : DUO

Soluzione e Curiosità per: Brano che si canta in coppia Emozioni è un brano musicale composto da Lucio Battisti e Mogol, e interpretato originariamente dallo stesso Battisti, che lo pubblicò il 15 ottobre 1970 nel singolo Emozioni/Anna. Cinema Duo ( Pas de deux ) – cortometraggio del 1968 diretto da Norman McLaren

( ) – cortometraggio del 1968 diretto da Norman McLaren Duo – film canadese del 2006 diretto da Richard Ciupka Codici duo – codice ISO 639-3 della lingua agta dupaninan Musica Duo – brano musicale per due strumenti solisti, o fra un cantante ed uno strumentista

– brano musicale per due strumenti solisti, o fra un cantante ed uno strumentista Duo – denominazione impropria per indicare il duetto, brano musicale per due voci soliste

– denominazione impropria per indicare il duetto, brano musicale per due voci soliste Duo – gruppo musicale formato da due componenti

– gruppo musicale formato da due componenti Duo – album di Richard Marx e Matt Scannel del 2008 Altro Duo – in generale, insieme di due oggetti o individui

– in generale, insieme di due oggetti o individui Duo – versione open source del popolare gioco Uno Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «duo» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

