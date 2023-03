Ha un braccio girevole - Cruciverba

La ballerina girevole (The Spinning Dancer) è un'illusione ottica bistabile che raffigura una ballerina nell'atto di compiere una pirouette. L'illusione è stata creata nel 2003 dal web designer Nobuyuki Kayahara e consiste nel fatto che ad alcune persone sembra che la figura si muova inizialmente in senso orario (come vista dall'alto), mentre ad altre persone sembra ruotare in senso antiorario.

La gru cenerina o gru eurasiatica (Grus grus Linneo, 1758) è un uccello che appartiene alla famiglia Gruidae.