Un bovino selvatico - Cruciverba

Il gaur o bovino delle giungle (Bos gaurus C. H. Smith, 1827) è un bovino selvatico diffuso in India, Indocina e Birmania, mentre è estinto in Tibet, nello Sri Lanka e nel sud della Cina. La forma domestica del gaur è detta gayal (Bos frontalis), rispetto alla controparte selvatica è di dimensioni leggermente minori.

I bisonti (Bison C. H. Smith, 1827) sono dei mammiferi artiodattili della famiglia dei Bovidi. Il genere comprende sei specie, delle quali soltanto due sono sopravvissute: il bisonte americano ed il bisonte europeo.