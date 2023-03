Un blocco di ghiaccio che va alla deriva - Cruciverba

Scrat è un personaggio immaginario, è uno dei principali personaggi della serie cinematografica L'era glaciale. È uno scoiattolo dai denti a sciabola che appare in tutti i film e cortometraggi della saga ed è doppiato da Chris Wedge (in realtà non parla, ma emette squittii e urla). Partorito dalla mente di Michael J. Wilson e sua figlia Flora, Scrat inizialmente doveva essere solo un cameo nel primo film, ma venne amato così tanto dal pubblico che gli vennero assegnate altre ...

Il dolmen è un tipo di tomba megalitica preistorica a camera singola e, insieme al cromlech (come Stonehenge in Gran Bretagna) e al menhir, costituisce il tipo più noto tra i monumenti megalitici. La realizzazione dei dolmen viene collocata nell'arco di tempo che va dalla fine del V millennio a.C. alla fine del III millennio a.C., anche se in Estremo Oriente l'uso del dolmen si prolungò fino al I millennio a.C.