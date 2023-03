Bevanda in bustine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bevanda in bustine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TE

Soluzione e Curiosità per: Bevanda in bustine Il caffè al ginseng è una bevanda di origine asiatica. Bevande Tè – pianta e bevanda Chimica Te – simbolo chimico del tellurio Codici TE – codice vettore IATA di Lithuanian Airlines

TE – codice FIPS 10-4 di Tromelin

te – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua telugu

TE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Tepelenë (Albania)

TE – codice ISO 3166-2:BN del distretto di Temburong (Brunei)

TE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Teruel (Spagna)

TE – codice ISO 3166-2:GN della prefettura di Télimélé (Guinea)

TE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Teramo (Italia)

TE – codice ISO 3166-2:LT della contea di Telšiai (Lituania) Musica té – gruppo musicale post rock giapponese Sport Te – arte marziale

– arte marziale TE – nei ruoli del football americano, tight end Altro Te – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico Te – kana giapponese

– kana giapponese TE – trasverso elettrico, uno dei possibili modi di propagazione di un'onda elettromagnetica in una guida d'onda

Te – concetto di virtù nel Taoismo e per estensione in tutte le religioni taoiche Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Te» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Bevanda in bustine : bevanda; bustine; La tipica bevanda spagnola bevanda miracolosa Una bevanda di cacao e zucchero bevanda a base di arancia, limone e carota Una bevanda in bustine Una bevanda in bustine Il Grey fra le bustine di tè Con le bustine non serve Infuso in bustine Cerca altre Definizioni