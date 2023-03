Si battono in aria - Cruciverba

Gli strumenti aerofoni (classificazione Hornbostel-Sachs: cat. 4) sono strumenti musicali nei quali l'aria stessa è il mezzo primario che viene messo in vibrazione producendo un suono. Nella classificazione di Hornbostel-Sachs, gli strumenti aerofoni sono divisi in due classi, a seconda che l'aria che vibra sia contenuta in una cavità dello strumento (aerofoni risonanti o strumenti a fiato veri e propri), oppure no (aerofoni liberi).

Antroponimi

Alì – nome proprio di persona maschile arabo

Sigle

Atlante linguistico italiano – raccolta di carte geografiche e traduzioni dialettali

– raccolta di carte geografiche e traduzioni dialettali Associazione Librai Italiani – associazione di categoria dei librai italiani

– associazione di categoria dei librai italiani Autonomie Locali Italiane – associazione di enti locali

– associazione di enti locali Acer Laboratories Incorporated – produttore di circuiti integrati

– produttore di circuiti integrati Agenzia letteraria internazionale – azienda italiana

Cinema

Ali ( Wings ) – film del 1927 diretto da William A. Wellman

( ) – film del 1927 diretto da William A. Wellman Ali ( Kryl'ia ) – film del 1966 diretto da Larisa Sepit'ko

( ) – film del 1966 diretto da Larisa Sepit'ko Alì ( Ali ) – film del 2001 diretto da Michael Mann

( ) – film del 2001 diretto da Michael Mann Ali – film del 2012 diretto da Paco R. Baños

Geografia

Alì – comune della città metropolitana di Messina (Italia)

– comune della città metropolitana di Messina (Italia) Alì Terme – comune della città metropolitana di Messina (Italia)

Musica

Ali album de Il Tre del 2021

Persone

Ali ibn Abi alib (599-661) – quarto califfo musulmano e primo Imam per gli sciiti. Una delle figure maggiormente rappresentative della prima storia dell'Islam

(599-661) – quarto califfo musulmano e primo Imam per gli sciiti. Una delle figure maggiormente rappresentative della prima storia dell'Islam Ali (1984) – cantante sudcoreana

(1984) – cantante sudcoreana Ali (1971) – rapper del collettivo di St. Louis, chiamato St. Lunatics e membro del duo rap Ali & Gipp, con Big Gipp

Zoologia

Ali – appendice mobile, solitamente atta al volo, di vari animali (principalmente uccelli) Ali degli insetti

– appendice mobile, solitamente atta al volo, di vari animali (principalmente uccelli)

Altro

Alì – catena di supermercati italiana

– catena di supermercati italiana Áli – re semi-leggendario svedese

– re semi-leggendario svedese Áli – cratere di Callisto

