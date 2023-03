Basse, non superficiali - Cruciverba

In fisica la tensione superficiale di un fluido è la tensione meccanica di coesione delle particelle sulla sua superficie esterna. Essa corrisponde microscopicamente alla densità superficiale di energia di legame sull'interfaccia tra un corpo continuo e un materiale di un'altra natura, ad esempio un solido, un liquido o un gas: non è quindi assimilabile dimensionalmente ad uno sforzo interno e per questo nel Sistema internazionale si misura in newton su metro (N/m).

Ime Sunday Udoka (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ime u'dok]; Portland, 9 agosto 1977) è un allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense con cittadinanza nigeriana, professionista nella NBA.