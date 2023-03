Bartholomew per gli amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bartholomew per gli amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BART

Soluzione e Curiosità per: Bartholomew per gli amici Jared Joseph Leto (Bossier City, 26 dicembre 1971) è un attore, cantautore, musicista e regista statunitense. Bartholomew JoJo Simpson, conosciuto semplicemente come Bart Simpson, è un personaggio immaginario ed uno dei protagonisti della serie televisiva a cartoni animati statunitense I Simpson. È doppiato, nella versione originale, da Nancy Cartwright e il personaggio comparve per la prima volta nel cortometraggio Good night il 19 aprile 1987 all'interno del The Tracey Ullman Show. Ha avuto diverse fidanzate tra cui Jessica Lovejoy, Jenny, Greta Wolfcastle, Gina Vendetti, Mary "Sposa" Spuckler e Nikki McKenna, quest'ultima è ancora innamorata di Bart e ricambiata. Bart è conosciuto anche con l'alterego del famoso criminale El Barto e del giustiziere mascherato, Bartman. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Bartholomew per gli amici : bartholomew; amici; Gruppo ristretto di amici Associazioni di amici, confraternite Tessuto per camicie Patrick per gli amici È indispensabile tra gli amici Cerca altre Definizioni