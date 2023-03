Si balla nel Carnevale di Rio de Janeiro - Cruciverba

Il Carnevale di Santa Cruz de Tenerife è uno degli eventi più grandi e spettacolari nel suo genere nel mondo. Ogni mese di febbraio, Santa Cruz de Tenerife, una delle principali città delle Isole Canarie, ospita questo importante evento, che attrae circa due milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. È considerato il secondo carnevale più popolare e conosciuto a livello internazionale dopo quello ...

Il samba (in portoghese al maschile) è uno stile musicale e di danza originario del Brasile legato alle tradizioni afroamericane. Il nome "samba" proviene probabilmente da semba, che nel dialetto angolano kimbundu significa "panciata", per il modo in cui si ballava.