Azzeccare la soluzione - Cruciverba

Vincent Willem van Gogh (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['nsnt 'lm fn 'x] ; Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) è stato un pittore olandese.

Name That Tune - Indovina la canzone è un game show televisivo italiano, in onda dal 15 settembre 2020 su TV8 in prima serata per le prime due edizioni con la conduzione di Enrico Papi e nelle due successive con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.