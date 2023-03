L azienda svedese di mobili - Cruciverba

IKEA (in italiano: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i'ka/; in svedese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kea]) è un'azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. È presente con 345 centri di ...

IKEA (in italiano: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i'ka/; in svedese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kea]) è un'azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d'arredo e altra oggettistica per la casa. È presente con 345 centri di vendita in 42 paesi, gran parte dei quali in Europa, dove realizza il 70% del suo fatturato. Gli altri centri di vendita si trovano negli Stati Uniti d'America, Brasile, Canada, Asia, Emirati Arabi Uniti e Australia e Marocco.