Si augura buono nel brindisi - Cruciverba

Chimica

Pro 鈥 Abbreviazione dell'a-amminoacido Prolina

Internet e Community

Pro 鈥 Indica un utente esperto in un videogioco on-line, in italiano nabbo/Noob, che significa essere inesperti in un videogioco.

Codici

pro 鈥 codice ISO 639-3 della lingua provenzale antica (fino al 1500)

Politica

P.R.O. 鈥 Proposta Repubblicana (Propuesta Republicana), coalizione politica argentina

Informatica

.pro 鈥 dominio di primo livello generico

Sport

pro 鈥 abbreviazione di professionista

Televisione