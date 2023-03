Attività che viene svolta in difesa della Natura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attività che viene svolta in difesa della Natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Soluzione e Curiosità per: Attivita che viene svolta in difesa della Natura Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia fra il 1938 e il primo lustro degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana, rivolti prevalentemente contro le persone ebree. L'Ente nazionale per la protezione degli animali (in acronimo ENPA) è la più antica e una delle più grandi associazioni animaliste italiane. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

