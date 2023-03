Artificiosità nel parlare e nello scrivere - Cruciverba

Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro Francesco Tommaso Antonio Manzoni (Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), è stato uno scrittore, poeta e drammaturgo italiano.

La retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole. Il termine viene dal latino rhetorica (ars), a sua volta dal greco antico: t t, rhetorik téchne, 'arte del parlare in pubblico', da t, rhtor, 'colui che parla in pubblico', dalla radice del verbo e, eíro, 'io dico'.