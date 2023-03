L arte di Marcel Marceau - Cruciverba

Marcel Marceau, nato Marcel Mangel (Strasburgo, 22 marzo 1923 – Cahors, 22 settembre 2007), è stato un attore teatrale e mimo francese, allievo di Étienne Decroux.

La mimica facciale è una parte della cinesica che riguarda il modo in cui si altera il volto delle persone. Gli esseri umani lasciano trasparire anche in questo modo il loro pensiero e le loro emozioni, in quanto la mimica facciale è difficile da controllare spontaneamente.