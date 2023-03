Andato in poesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andato in poesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ITO

Soluzione e Curiosità per: Andato in poesia Durante i secoli centrali del Basso Medioevo (1100–1230), il trovatore (o trovadore o trobadore - al femminile trovatrice o trovatora o trovadora - in occitano trobador pronuncia occitana: [tußa'ðu], originariamente [tußa'ðo] - al femminile trobairitz [tußaj'its]) era un compositore ed esecutore di poesia lirica occitana (ovvero di testi poetici e melodie) che utilizzava la lingua d'oc, parlata, in ... Junji Ito ( Ito Junji; Prefettura di Gifu, 31 luglio 1963) è un fumettista e sceneggiatore giapponese. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

