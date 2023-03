C è anche in zollette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche in zollette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZUCCHERO

Soluzione e Curiosità per: C e anche in zollette La zolletta di zucchero, anche detta zolla, zuccherino o cubetto, è un pezzo di zucchero compatto di forma regolare, spesso usato per addolcire gli alimenti. Il saccarosio, comunemente chiamato zucchero, è un composto organico della famiglia dei glucidi disaccaridi, in quanto la sua molecola è costituita da due monosaccaridi, più precisamente glucosio e fruttosio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

