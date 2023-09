In alcuni armadi ha lo specchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In alcuni armadi ha lo specchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANTA

Significato/Curiosita : In alcuni armadi ha lo specchio

Guida sull'uso delle fonti. uno specchio è un oggetto che riflette un'immagine. la luce che rimbalza su uno specchio mostra un'immagine di ciò che si... Il titolo. anta – elemento strutturale dei templi greci e romani situato sul bordo di un'apertura anta – parte del mobile o dell'infisso anta – località... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : In alcuni armadi ha lo specchio : alcuni; armadi; specchio; alcuni corrodono i metalli; I bersagli di alcuni tiratori; alcuni lo passano riposando; alcuni non tutti; Grava su alcuni immobili; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; Si custodisce nell armadi o; In certi armadi sono coperte da specchi; Le portiere d un armadi o; La chitarra la cui cassa era la corazza dell armadi llo; Si abbuffano in un armadi o; Include letto armadi o divano tavolo; Io allo specchio ; Sorella allo specchio ; Mai allo specchio ; Quelli specchio sono coinvolti nell empatia; Se è allo specchio non è pavloviano; Induce a guardarsi spesso allo specchio ;

Cerca altre Definizioni