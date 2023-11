La definizione e la soluzione di: Albero che si usava come sostegno delle viti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLMO

Significato/Curiosita : Albero che si usava come sostegno delle viti

Dani Olmo, all'anagrafe Daniel Olmo Carvajal (Terrassa, 7 maggio 1998), è un calciatore spagnolo, centrocampista o attaccante del RB Lipsia e della nazionale spagnola.

