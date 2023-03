Alberi dal legno rossiccio - Cruciverba

Per sineddoche, nel linguaggio comune con mogano si intende il legno derivato dall'omonimo albero che cresce esclusivamente in America, appartenente al genere Swietenia (da non confondere con i mogani africani o altri surrogati). Il mogano è uno tra i tipi di legni più resistenti in natura.

Alnus Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia Betulaceae che comprende alcune specie comunemente note come ontani.