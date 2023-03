Si abbassano per dormire - Cruciverba

La foresta dei sogni (In the Night Garden...) è una serie televisiva per bambini dai due ai quattro anni, prodotto dalla Ragdoll Productions per la BBC. È stato creato e diretto da Andrew Davenport e da Anne Wood, gli stessi co-creatori dei Teletubbies.

La palpebra è una formazione cutaneo-membranosa che ricopre l'occhio e svolge un importante lavoro di protezione, contribuendo alla distribuzione del liquido lacrimale.