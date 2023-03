Si usa per raccogliere fieno e paglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per raccogliere fieno e paglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RASTRELLO

Soluzione e Curiosità per: Si usa per raccogliere fieno e paglia Calendario del pecorajo è un'opera dello scrittore fiorentino Marco Lastri, pubblicata nel 1793. Il titolo completo è "Calendario del pecorajo nel quale restano descritte le faccende mensuali del pecorajo scritto dal proposto Lastri: trattato necessario a chiunque nelle loro campagne vuol trar profitto da questo ricco ramo d'industria nel quale tutto è trattato diffusamente specialmente in ciò ... Il rastrello è uno strumento che assieme alla forca, generalmente serve a raccogliere fieno e paglia essiccati al sole, ma anche foglie o per sbriciolare la terra prima della semina o per raccogliere le castagne o raccattare i sassi più grossi. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 marzo 2023

