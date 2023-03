Il Sergent dei Beatles - Cruciverba

The Beatles (noto anche come White Album o in italiano come Doppio bianco) è il nono album dell'omonimo gruppo musicale britannico (decimo considerando anche l'album Magical Mistery Tour, in origine pubblicato come LP solo negli USA e come EP in UK), pubblicato nel 1968 dalla Apple Records e prodotto da George Martin; venne messo in commercio nel Regno Unito il 22 novembre 1968. La rivista Rolling Stone lo ha inserito nel 2012 al ...

Il Pepper X è un peperoncino di intensità di 3 180 000 unità Scoville, valore che lo rende il peperoncino più piccante al mondo. Questo primato non è ancora stato confermato dal Guinness dei primati.