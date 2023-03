Persona generosa e interessata al prossimo - Cruciverba

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (in acronimo C. N. VV. F. ed abbreviato VV. F.) è un corpo civile della Repubblica italiana, con funzioni di polizia giudiziaria, dipendente dal Ministero dell'interno.

Altruisti si diventa (The Fundamentals of Caring) è un film del 2016 scritto e diretto da Rob Burnett, basato sul romanzo The Revised Fundamentals of Caregiving di Jonathan Evison. Il film è interpretato da Paul Rudd, Craig Roberts e Selena Gomez, ed è stato distribuito su Netflix il 24 giugno 2016.