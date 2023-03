Si ottiene sistemando le cose - Cruciverba

In fisica la velocità della luce è la velocità di propagazione di un'onda elettromagnetica e di una particella libera senza massa nel vuoto. Ha un valore di 299792458 m/s. Viene indicata normalmente con la lettera c (dal latino celeritas), scelta fatta per primo da Paul Drude nel 1894.

Architettura

Ordine architettonico – uno degli antichi modi del costruire

Matematica

Ordine o relazione d'ordine – relazione che soddisfa particolari proprietà

o – relazione che soddisfa particolari proprietà Ordine – nell'algebra matriciale, il numero di righe e colonne di una matrice quadrata

– nell'algebra matriciale, il numero di righe e colonne di una matrice quadrata Ordine – nello studio dei gruppi, il numero di elementi che il gruppo contiene; per estensione, l'ordine di un elemento di un gruppo è anche l'ordine del sottogruppo che l'elemento genera

– nello studio dei gruppi, il numero di elementi che il gruppo contiene; per estensione, l'ordine di un elemento di un gruppo è anche l'ordine del sottogruppo che l'elemento genera Ordine – concetto della teoria degli anelli

Persone

Franco Ordine – giornalista italiano

– giornalista italiano Nuccio Ordine – accademico, critico letterario e filosofo italiano

Religione

Ordine sacro – un sacramento del cristianeseimo

– un sacramento del cristianeseimo Ordine religioso – Istituto religioso con professione pubblica e solenne dei voti

Altro

Ordine – livello gerarchico nelle classificazioni tassonomiche (botaniche e zoologiche), al di sotto della classe e al di sopra della famiglia

– livello gerarchico nelle classificazioni tassonomiche (botaniche e zoologiche), al di sotto della classe e al di sopra della famiglia Ordine – livello gerarchico utilizzato nella Soil Taxonomy, la classificazione pedologica statunitense

– livello gerarchico utilizzato nella Soil Taxonomy, la classificazione pedologica statunitense Ordine (o comando ) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare)

(o ) – atto linguistico con funzione direttiva e forma di istruzione, indicazione, ordine da eseguire (ad esempio in ambito militare) Ordine – onorificenza statale o professionale

– onorificenza statale o professionale Ordine cavalleresco – ordini di merito e distinzione creati dai sovrani europei dopo la fine delle Crociate

– ordini di merito e distinzione creati dai sovrani europei dopo la fine delle Crociate Ordine dinastico – ordine cavalleresco che appartiene al patrimonio araldico di una dinastia

– ordine cavalleresco che appartiene al patrimonio araldico di una dinastia Ordine – documento commerciale per ordinare una determinata merce, prodotto o servizio

– documento commerciale per ordinare una determinata merce, prodotto o servizio Ordine professionale – albo al quale sono iscritti per legge coloro che, avendone i requisiti, possono esercitare determinate attività professionali

– albo al quale sono iscritti per legge coloro che, avendone i requisiti, possono esercitare determinate attività professionali Ordine pubblico – nella giurisprudenza, insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico

– nella giurisprudenza, insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico Ordine – in filosofia

Pagine correlate

Oro

Altri progetti