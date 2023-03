Non lo si fa in apnea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo si fa in apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESPIRARE

Soluzione e Curiosità per: Non lo si fa in apnea La pesca subacquea in apnea, da non confondere con la caccia subacquea, è un'attività di pesca praticata con la tecnica dell'immersione senza l'ausilio di attrezzature autonome di respirazione, quindi con il trattenimento del respiro (apnea), generalmente con uso di maschera subacquea, boccaglio, pinne e fucile subacqueo (arbalete o fucile oleopneumatico) o fiocina a mano o con elastico, e per la protezione dal freddo e dalle possibili abrasioni da contatto con rocce ecc, ... Respirare è un brano musicale interpretato in duetto dai cantanti italiani Gigi D'Alessio e Loredana Bertè e scritto da D'Alessio e Vincenzo D'Agostino, e pubblicato come singolo il 15 febbraio 2012 dall'etichetta discografica GGD. Il brano è il primo estratto dall'album Chiaro di D'Alessio. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 marzo 2023

