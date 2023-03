Nastro di plastica usato per le guarnizioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nastro di plastica usato per le guarnizioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEFLON

Soluzione e Curiosità per: Nastro di plastica usato per le guarnizioni Il ramen ( ramen, pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[äme]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia o miso e con guarnizioni come maiale affettato ( chashu), ... Il politetrafluoroetilene (PTFE) è il polimero appartenente alla classe dei perfluorocarburi (PFC) derivante dall'omopolimerizzazione del tetrafluoroetene. Altamente cancerogeno se la sua permanenza e assunzione è prolungata nel tempo. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Nastro di plastica usato per le guarnizioni : nastro; plastica; usato; guarnizioni; Ogni immagine di un videonastro Un colore giallo brunastro La fine... del giovinastro nastro per trasmissioni Il nastro degli elettricisti Una plastica naturale Togliere la guaina di plastica ai cavi elettrici Sigla da bottiglie di plastica Li cambia una completa plastica facciale Ridurre in fogli una materia plastica Oggetto usato: di __ mano Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali Lo è il sistema decimale di misurazione più usato Può essere causato da una vita frenetica Il disk usato un tempo per contenere dati guarnizioni a traforo guarnizioni e nastri per vestiti Un collare che stringe guarnizioni meccaniche Un pizzo per guarnizioni guarnizioni per tende Cerca altre Definizioni