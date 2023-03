Estenuanti, stressanti - Cruciverba

Guerre stellari (Star Wars), successivamente rinominato Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars: Episode IV - A New Hope), è un film del 1977 scritto e diretto da George Lucas e prodotto dalla Lucasfilm, il primo della fortunata saga cinematografica fantascientifica space opera di Guerre stellari.

U-Boot 96 è il titolo italiano del film di guerra tedesco del 1981 Das Boot ( pronuncia tedesca: [das 'bot] , traducibile in italiano come Il battello) scritto e diretto da Wolfgang Petersen, prodotto da Günter Rorbach e interpretato fra gli altri da Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer e Klaus Wennemann. Nel tempo sono state diffuse diverse edizioni di Das Boot, ciascuna di diversa lunghezza, a partire dalla prima versione cinematografica fino a una miniserie TV, passando per varie edizioni per home video di variabile durata.