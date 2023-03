Si dice di opera troppo piena di raziocinio - Cruciverba

Edgar Allan Poe, nato Edgar Poe (Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849), è stato uno scrittore, poeta, critico letterario, giornalista, editore e saggista statunitense.

Il cervello è l'organo principale del sistema nervoso centrale, presente in tutti i vertebrati e nella maggior parte degli invertebrati, e che si trova nella testa, di solito vicino agli organi sensoriali per i sensi come la vista. È l'organo più complesso nel corpo di un vertebrato.