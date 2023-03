Così è detto il fronte occidentale USA ing - Cruciverba

Vladimir Vladimirovic Putin (in russo: ´ ´ ´; AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[vl'dimr vl'dimrvt 'putn], ; Leningrado, 7 ottobre 1952) è un politico, ex militare ed ex funzionario del KGB russo, presidente della Federazione Russa dal 7 maggio 2012 al suo quarto mandato (non consecutivo), avendo ricoperto ...

La WestCoast Racing è una scuderia automobilistica svedese con sede ad Halmstad. È considerata una delle scuderie svedesi storiche impegnate nei campionati per vetture turismo, avendo partecipato al campionato svedese turismo prima e al campionato scandinavo turismo poi dal 1996 al 2015 e nel 2018.