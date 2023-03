Come stanze d albergo per una sola persona - Cruciverba

Gabriele D'Annunzio, allo stato civile Gabriele d'Annunzio (Pescara, 12 marzo 1863 – Gardone Riviera, 1º marzo 1938), è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo, militare, politico, giornalista e patriota italiano, simbolo del decadentismo e celebre figura della prima guerra mondiale, dal 1924 insignito dal Re Vittorio Emanuele III del titolo di Principe di Montenevoso.

Il singolo discografico, abbreviato singolo e talvolta indicato con il termine inglese single, è un supporto discografico (in gommalacca, vinile, CD, musicassetta, download digitale o altro) contenente uno o comunque un numero esiguo di brani musicali, ed è pertanto di durata inferiore rispetto a un album. In passato, i singoli venivano pubblicati in gommalacca da 78 giri, che vennero nel corso degli anni '50 rimpiazzati sul mercato in modo graduale dai dischi in vinile a 45 giri. Successivamente il termine è venuto a definire anche singoli in formato musicassetta, quindi CD e infine anche singoli distribuiti esclusivamente attraverso il download digitale o lo streaming.