Vivere in una casa - Cruciverba

Vivere in Fuga (Running on Empty) è un film del 1988 diretto da Sidney Lumet, che ottenne una nomination al Golden Globe per il miglior film drammatico ed una nomination agli Oscar al miglior attore per River Phoenix.

Abitare è una rivista italiana di architettura, arredamento e design: pubblicata con periodicità mensile esce in edizione bilingue (italiano e inglese).