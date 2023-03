Vento umido e caldo che arriva dal Sahara - Cruciverba

La neve, in meteorologia, è un tipo di precipitazione atmosferica nella forma di acqua ghiacciata cristallina, formata da una moltitudine di minuscoli cristalli di ghiaccio, tutti aventi di base una simmetria esagonale e spesso anche una geometria frattale, ma ognuno di tipo diverso e spesso aggregati tra loro in maniera casuale a formare fiocchi di neve. Dal momento che è composta da piccole parti grezze è un materiale granulare. Ha una struttura aperta ed è quindi soffice, a meno ...

Lo scirocco (dall'arabo sharq/oriente) è un vento caldo proveniente da sud-est. Tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa dei venti. Più esattamente 'scirocco' deriva dalla parola araba sharqiyya () che vuol dire 'orientale', giacché questo vento spira dalla Siria, prendendo come punto di riferimento l'Isola di Zante nel Mar Ionio. Lo stesso vento assume il nome di jugo in Croazia e ghibli in Libia. Un vento umido associabile allo scirocco, che spira prevalentemente nel golfo del Leone, sulle coste mediterranee della Francia, è il marin.