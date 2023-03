Talismano, portafortuna - Cruciverba

Un talismano è un oggetto, solitamente di piccole dimensioni, a cui vengono attribuite proprietà magiche, propiziatorie e portafortuna. Il talismano, pertanto, non è da confondere con l'amuleto, che ha piuttosto una funzione apotropaica (cioè per allontanare il malocchio).

Per amuleto si intende un qualunque oggetto utilizzato per superstizione, credendolo un "difensore" da mali o pericoli o per propiziarsi la fortuna.