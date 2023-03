Spettacolare sport di prove di enorme forza ing - Cruciverba

Lo strongman (dall'inglese "uomo forte") è uno sport che mette alla prova la forza fisica degli atleti sottoponendoli a varie prove. Le gare ideate per valutare la forza dei partecipanti hanno una lunga tradizione, che risale a molti secoli prima che le competizioni strongman acquisissero notorietà televisiva negli anni 1970. Questa tradizione può essere rintracciata in vari eventi tradizionali, fra i più famosi dei quali vi sono gli scozzesi Highland Games. Le competizioni strongman sono organizzate in vari eventi nazionali ed internazionali. Uno dei più noti è il World's Strongest Man.