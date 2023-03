Sostanze liquide di vari colori per pitturare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanze liquide di vari colori per pitturare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERNICI

Soluzione e Curiosità per: Sostanze liquide di vari colori per pitturare La vernice è un materiale tipicamente fluido che viene steso sopra una superficie (es. una parete) a vari scopi, formando dopo l'essiccazione una pellicola sottile, resistente ed elastica. È denominata "pittura" o "smalto" se contiene pigmenti coloranti che la rendono opaca o lucida. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

