Protegge le labbra dalle screpolature - Cruciverba

Una crema viso è un'emulsione cosmetica destinata alla cura del viso: in particolare la crema viso è un prodotto per l'idratazione della pelle di tutto il viso. Per la sua azione può estendersi anche alla parte inferiore del mento e al collo. Il suo scopo principale è quindi quello di applicare sulla superficie del viso (dopo la pulizia) le sostanze emollienti e umettanti di cui la pelle ha bisogno e preservarne la giusta idratazione. Con crema viso ci si riferisce a un prodotto ad ...

Il burro di cacao è un grasso estratto dai semi di cacao, che ne contengono dal 50% al 57%, ottenuto tramite un processo di pressatura ed esposizione ad alte temperature.