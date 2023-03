Un negozio... come quello Armani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio... come quello Armani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMPORIO

Soluzione e Curiosità per: Un negozio... come quello Armani La Giorgio Armani S.p.A. è un'azienda italiana che opera nel campo della moda, del design e del lusso, fondata da Giorgio Armani e Sergio Galeotti nel 1975. Il termine emporio (dal greco antico empòrion; plurale empòria) designava nel Mediterraneo antico una località marittima adibita allo scarico, al deposito e alla vendita di merci. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

