Il Kal-El di Krypton dei fumetti - Cruciverba

Jor-El, originariamente noto come Jor-L, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. Creato da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni), Jor-El è apparso per la prima volta in un fumetto di giornale nel 1939 con Superman.

Superman, il cui vero nome è Clark Kent, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics. È stato creato da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni) nel 1933, viene considerato il primo supereroe in senso storico e ha fatto il suo debutto nel fumetto Action Comics n. 1 (data di copertina: giugno 1938; pubblicazione: 18 aprile 1938). Superman è stato trasposto in diversi media oltre al fumetto, tra cui serial radiofonici, romanzi, film, programmi televisivi, recite teatrali e videogiochi.