Imbarcazione con remi per bambini - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CANOTTO

Soluzione e Curiosità per: Imbarcazione con remi per bambini Remi - Le sue avventure ( Ie naki ko) è una serie televisiva anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1977, tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1979 su Rete 1. Il canotto (termine derivante dal francese canot che a sua volta deriva dallo spagnolo canoa) è una piccola imbarcazione a remi, a vela e anche dotata di motore fuoribordo. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

