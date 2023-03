Gli abitanti di Londra o Liverpool - Cruciverba

Liverpool ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['liverpul]; in inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['lvpul]) è una città di 498 042 abitanti del Regno Unito. È un distretto metropolitano, capoluogo della contea metropolitana inglese del Merseyside. Sorge lungo l'estuario del Mersey e si affaccia sul Mare d'Irlanda, non lontano dal ...

Gli inglesi (in lingua inglese: English) sono una popolazione di lingua germanica situata nella Nazione costitutiva dell'Inghilterra. Le loro origini culturali e linguistiche si fanno risalire in massima parte alla fusione di popolazioni germaniche, migrate a partire dall'Alto Medioevo nella Britannia (Anglosassoni e Norreni), con genti autoctone costituite prevalentemente dai Britanni, spesso romanizzati, anche se gran parte di questi ultimi con la conquista germanica migrarono in Irlanda oppure verso l'ovest, dando origine alle minoranze linguistiche dei Gallesi e dei Cornici. Dal primo Medioevo i Germani insediatisi in Britannia si distinsero dai Germani del continente (Theodisc) adottando il nome di Angelcynn, "genía degli Angli", aggettivo Ænglisc, da cui evolse l'attuale etnonimo English.