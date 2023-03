Dibattito filosofico significativo - Cruciverba

La filosofia (in greco antico: fsfa, philosophía, composto di fe (phileîn), "amare", e sfa (sophía), "sapienza" o "saggezza", ossia "amore per la sapienza") è lo studio sistematizzato di questioni generali e fondamentali, come quelle sull'esistenza, il senso della vita, la ragione, la conoscenza, i valori, la mente e il linguaggio. Come intrinseco nel nome stesso la filosofia è l'amore per la sapienza ...

La diàtriba, o diatrìba (dal lat. diatriba, a sua volta dal gr. datß), è una forma di argomentazione della filosofia greca. Il termine contiene in sé il concetto di contrasto, di attrito, che, però, conduce a un risultato positivo; il significato etimologico è quello di consumo del tempo e di tempo dedicato allo studio.