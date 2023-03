Del Cancro e del Capricorno, vicini all equatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Del Cancro e del Capricorno, vicini all equatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TROPICI

Soluzione e Curiosità per: Del Cancro e del Capricorno vicini all equatore L'equatore è la circonferenza massima della superficie di un corpo celeste perpendicolare all'asse di rotazione e quindi equidistante dai poli. La latitudine dell'equatore è, per definizione, pari a 0°0'0. L'equatore divide un corpo celeste in due emisferi comunemente detti emisfero boreale ed emisfero australe. I tropici (dal latino: tropicus, a sua volta dal greco antico tp, tropikós, «rotazione») sono i paralleli di latitudine 23°26'16" N e S, corrispondenti all'angolo di inclinazione dell'asse terrestre rispetto alla perpendicolare al piano dell'orbita. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

