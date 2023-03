Come il piano che sta sotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il piano che sta sotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFERIORE

Soluzione e Curiosità per: Come il piano che sta sotto L'Ordine Piano (pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ordine pi'ano] e chiamato anche Ordine di Pio IX) è attualmente il primo Ordine cavalleresco regolarmente conferito della Santa Sede. Seguendo per dignità gli ordini Supremo del Cristo e della Milizia Aurata, entrambi quiescenti, ad oggi è la più alta onorificenza conferita dalla Santa Sede. Nocera Inferiore (Nucera in napoletano, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/nu'tr/, localmente Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[nu'(t)ær]) è un comune italiano di 43 933 abitanti della provincia di Salerno in Campania. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Come il piano che sta sotto : come; piano; sotto; Veloce... come una saetta Un negozio... come quello Armani Un poeta come Tibullo Gli insetti come le vespe Religiosi come i missionari di Rho Un piano ordito nell ombra piano del quaternario che prende nome da un mare del Mediterraneo Scoppiano... con grosse parole Road __: piano in più tappe Si prende sempre al piano Le ossa sotto i pomelli Scorre sotto i ponti di Verona La Nazionale... sotto i 21 Messi sotto terra, infossati sottoposto a imposte e tributi Cerca altre Definizioni