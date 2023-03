Il Ben attore in Una notte al museo e Zoolander - Cruciverba

Notte al museo - Il segreto del faraone (Night at the Museum: Secret of the Tomb) è un film del 2014 diretto da Shawn Levy, terzo capitolo della serie iniziata con Una notte al museo (2006) e proseguita con Una notte al museo 2 - La fuga (2009).

Benjamin Edward Meara "Ben" Stiller (New York, 30 novembre 1965) è un attore, comico, regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e doppiatore statunitense.